Muhittin Böcek’in ifadesi ortaya çıktı: ‘1 milyon Euro istendi oğluma ‘gereğini yap’ dedim’

Haberin Devamı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuru yaptı. Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek, önceki gün Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden alınarak Antalya Adliyesi’ne götürüldü. Böcek ile oğlunun saat 18.35’te başlayan ifade işlemleri saat 03.00’e kadar sürdü. Edinilen bilgiye göre Muhittin Böcek ifadesinde özetle şunları söyledi:

ÖZGÜR ÖZEL GENEL MERKEZİN TALEPLERİ OLABİLİR DEMİŞTİ

- “2024 Ocak ayı içerisinde henüz büyükşehir belediye başkan adaylığım açıklanmadan önce ben ve diğer aday adayları CHP Genel Merkezi’nde toplantıya katılmıştık. Bu toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in doğrudan şahsıma olmamakla birlikte benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden belediye başkanlarına ve diğer şahıslara yönelik olarak, ‘Seçim dönemi için Genel Merkez’in sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun’ şeklinde bir söylemi olmuştu. Söz konusu seçim dönemi için maddi manevi taleplerine dair söylemleri dediğim gibi orada bulunan ben dahil diğer aday adaylarına söylenmiş bir sözdü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Düğün yapacak çiftler bu uyarılara dikkat! Haberi görüntüle

OĞLUMA TALİMAT VERDİM

Bu toplantı gerçekleştikten sonra, Antalya’ya geldikten sonra Mustafa Gökhan Böcek ile yaptığım görüşmede kendisine ‘Parti genel merkezi bir takım maddi manevi taleplerde bulunabilir, sen bunları takip et ve yerine getir. Çünkü ben sahada olacağım’ şeklinde söylemlerle ilettim. Özgür Özel ile beraber katıldığım bu toplantıdan kısa bir süre sonra aday olmam konusunun parti MKYK toplantısında kabul edildiğini, bu konuda nihai kararın alınabilmesi amacıyla konunun Parti Meclisi’ne havale edildiğini öğrendim.

ADAYLIĞIMIN PARASAL MENFAAT TEMİNİYLE İLGİSİ YOK

Benim belediye başkanlığı adaylığım diğer başkan adaylarına göre geç açıklanmıştır. Ancak bunun parasal herhangi bir menfaat teminiyle ilgisi bulunmamaktadır. Dediğim gibi bu gecikme Gökhan Zeybek’in bana söylediği DEM Parti ile yapılacak olan görüşmeden ve o dönemde partinin içinde bulunduğu yoğunluktan kaynaklanmaktaydı.

Haberin Devamı

OĞLUM PARASAL TALEPTE BULUNULDUĞUNU SÖYLEDİ

Bu süreç sonrasında oğlum tarihini hatırlamamakla birlikte Genel Merkez’den parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti Genel Merkezi’nden kastım Özgür Özel’in bu konudaki talimatıdır. Ben de ‘Oğlum sen de imkânlarımız dahilinde gereğini yap’ şeklinde cevap vermiştim. İşte Gökhan’ın vermiş olduğu ifadesindeki konu bu şekilde gerçekleşmiştir.

GÖKHAN’IN İFADESİ DOĞRU

2 Mayıs 2026 tarihli ifadesinin içeriğinde geçtiği şekliyle ve yukarıda ifade ettiğim haliyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in izah ettiğim toplantı sırasında söylediği sözler akabinde Gökhan Böcek’e, Genel Merkez’in adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi yardım talepleri konusunda gereğini yapması için Gökhan’a söylemlerde bulunduğum doğrudur. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Mustafa Gökhan Böcek benimle yaptığı bir görüşmede, oğlum bana adaylık sürecinden bir süre önce, tarihini hatırlamadığım bir gün gelerek Özgür Özel’in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve ‘1 Milyon Euro istendiği’ şeklinde söylemesi üzerine ben oğluma, ‘Sen gereğini yap’ şeklinde söyledim. Oğlum Gökhan’ın 1 milyon Euro istendiğine yönelik bu yönde söylediği beyanı doğrudur.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Özgür Özel hesap zamanı Haberi görüntüle

200 BİN DOLARIN DETAYINI BİLMİYORUM

(Gökhan Böcek’in ifadesindeki Özgür Özel’in talebi üzerine Antalya’da lansman sırasında 200 bin dolar verilmesi konusu) Bu konunun detayını bilmiyorum. Fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben Genel Merkez’in bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim. Ben Gökhan’a daha önceden seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat vermiştim.”

Böcek, seçim sürecindeki harcamalara ilişkin ise “Bu ihtiyaçlar araç, gereç, yakıt gideri, reklam gideri gibi eksik kalan kısımların tamamlanması şeklindedir. Seçim kampanyası sürecinde Genel Merkez’den gelen misafirlerin ulaşım, yemek giderleri kampanya kapsamında karşılanmıştır” dedi.

Haberin Devamı

GÖKHAN BÖCEK’İN İDDİASI: GENEL MERKEZ’E BİR ÇANTA İÇİNDE GÖTÜRDÜM

MUHİTTİN Böcek’in oğlu Gökhan Böcek 8 sayfalık ek ifadesinde Veli Ağbaba’nın kendisini internet tabanlı bir uygulama üzerinden aradığını, görüşmede “Özgür Özel’in talimatıyla hareket edildiğinin söylendiğini” ve babası Muhittin Böcek’in adaylığı için partiye 30 milyon TL verilmesinin istendiğini iddia etti. Böcek, Antalya’da esnaf ve iş insanlarından topladığı 30 milyon TL’nin o günkü kurla 900 bin küsur Euro ettiğini, Ağbaba’nın “1 milyon Euro’ya tamamla getir” dediğini öne sürdü. Ocak 2024’ün ilk günlerinde gerçekleşen bu talebi babasına aktardığını ve “gereğini yap” yanıtını aldığını söyledi.

Haberin Devamı

X-RAY KONTROLÜNDEN GEÇTİM

Böcek, 100, 200 ve 500 Euro’luk banknotlardan oluşan yaklaşık 1 milyon Euro’yu siyah bir çantaya koyduğunu, bu çantayı özellikle ucuz ve dikkat çekmeyecek şekilde seçtiğini anlattı. Çantada yalnızca paralar ve bir iPad bulunduğunu kaydeden Böcek, havaalanında X-Ray kontrolünden geçtiğini, görevliye sadece iPad’i gösterdiğini ve paranın aynı çanta içinde taşındığını söyledi. Ankara’da CHP Genel Merkezi’ne gittiğini, girişte arama yapılmadığını, kimlik sorulmadığını ve kayıt alınmadığını öne sürdü. Danışmadan “6. kata bekleniyorsun” denildiğini, burada takım elbiseli ve parti rozetli bir yetkili tarafından karşılandığını belirtti.

AĞBABA’YA: PARAYI GETİRDİM

Böcek’in ifadesine göre, parayı teslim etmeden önce teyit amacıyla Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yapıldı. Şahsın telefonu açarak Ağbaba ile görüştüğünü, ardından telefonu kendisine verdiğini belirten Böcek, ekranda ismi gördüğünü ve sesinden tanıdığını söyledi. Telefonda “1 milyon Euro’yu getirdim, bu kişiye bırakacağım” dediğini, karşılığında “Evet” yanıtını aldığını söyledi. Bunun üzerine parayı kendisini yönlendirdikleri kişiye teslim ettiğini anlattı. Böcek, bu kişiyi daha sonra hiç görmediğini, sadece eşkâlini hatırladığını ve gerekirse teşhis edebileceğini de dile getirdi.

Böcek, seçim süreci devam ederken “seçim çalışmaları için 7-8 milyon TL daha nakit istendiğini”, babasından yine “yardımcı ol” cevabını aldığını belirtti.

Gökhan Böcek, Özgür Özel Antalya’ya geldiğinde babasının bilgisi dahilinde poşet içinde 200 bin dolar teslim ettiğini de öne sürdü.





GÖKHAN’I CHP’YE BEN GÖTÜRDÜM

SORUŞTURMA kapsamında dün Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek de ek ifade verdi. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek’in, babası Muhittin Böcek’in adaylık sürecinde CHP Genel Merkez’e bizzat kendisinin eşliğinde gidip ‘yüklü miktarda para’ teslim ettiğini anlattı. Zuhal Böcek “Gökhan bana babasının adaylığı için Genel Merkez’e para vereceğini, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söylemişti ve yüklü miktarda bir paradan bahsetmişti. Ankara seyahatlerimizin birinde Gökhan Genel Merkez’e para teslim edeceğini söylemişti. Gökhan’ı CHP Genel Merkezi’ne götürdüm. Yolda Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu hatırlıyorum. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. ‘O kadar para verdik halen açıklanmadı’ şeklinde sitem ediyordu” dedi.