Muhittin Böcek'in ek ifadesinde dikkat çeken Ekrem İmamoğlu iddiası: Benden 15 milyon euro para istedi

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Başka bir suçtan dolayı Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Böcek, 16 Ağustos 2026 tarihli ek ifadesinde, daha önce verdiği ifadeye ek olarak bazı hususları anlatmak istediğini belirtti.

Böcek, ifadesinde Muratpaşa Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine bazı güvenceler verildiğini ve başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştirileceğini öğrendiğini iddia etti.

Bu gelişmenin ardından 30 Kasım 2023'te özel kalemi Yasin Yellice ile birlikte uçakla İstanbul'a gittiğini belirten Böcek, burada bir otelde İmamoğlu ile görüştüğünü söyledi.

Böcek, görüşmede İmamoğlu'nun kendisine başka birine adaylık sözü vermediğini ve tercihini kendisinden yana kullanacağını söylediğini, ancak bunun karşılığında yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini iddia etti.

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"5 MİLYON EUROYU İSTANBUL'A GÖNDERDİM"

Böcek, görüşmenin ardından seçim bütçesi için ayırdığı paranın bulunduğu bir dostundan yardım istediğini anlattı. İstanbul'da 5 milyon euro ödeme yapması gerektiğini söylediğini belirten Böcek, elindeki paranın bu miktarın altında olması nedeniyle dostundan eksik kalan kısmı borç olarak tamamlamasını istediğini ifade etti.

Böcek, dostunun kendisine toplam 5 milyon euro vermeyi kabul ettiğini ve paranın "havala" adı verilen bir sistem aracılığıyla İstanbul'a gönderilmesini önerdiğini söyledi.

İfadesine göre söz konusu kişi, yanında bulunan 100 liralık banknotun fotoğrafını çekerek İstanbul'daki ödemeyi alacak kişiye göndereceğini belirtti. Ardından aynı 100 lirayı, üzerinde bir isim ve telefon numarasının yazılı olduğu notla birlikte bir zarfa koyarak Böcek'e teslim etti.

Böcek, kendisine zarfı ödeme yapmak istediği kişiye vermesinin söylendiğini ve paranın İstanbul Kapalıçarşı'da bu zarf karşılığında teslim alınabileceğinin aktarıldığını anlattı.

'DOSTUNUN' KİMLİK BİLGİLERİNİ VERMEDİ

Savcılığın, parayı alan ve "havala" sistemini kullandıran kişinin kimliği ile zarfın üzerindeki isim ve telefon numarasını sorması üzerine Böcek, dostunun kimlik bilgilerini vermek istemediğini söyledi. Telefon numarasını aradan yaklaşık iki yıl geçtiği için hatırlamadığını belirten Böcek, notta "Taç Döviz" ibaresinin yazılı olduğunu hatırladığını ifade etti.

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Böcek, paranın Kapalıçarşı'da bulunan Taç Döviz isimli iş yerine gönderilmiş olabileceğini, ancak paranın daha sonra teslim alınıp alınmadığını bilmediğini kaydetti.

"ZARFI İMAMOĞLU'NA TESLİM ETTİM"

Böcek, 5 milyon euroluk transferin bu yöntemle gerçekleştirildiğini belirterek 16 Aralık 2023'te Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradığını ve yüz yüze görüşmek için randevu istediğini anlattı.

İmamoğlu'nun kendisine 17 Aralık 2023 için randevu verdiğini belirten Böcek, bu tarihte Yasin Yellice ile birlikte yeniden İstanbul'a gittiğini söyledi.

Böcek, İstanbul'da İmamoğlu ile seçim ofisi olduğunu hatırladığı yüksek katlı bir plazanın giriş katında baş başa görüştüklerini belirterek, dostunun kendisine verdiği ve içerisinde 100 lira ile not kağıdı bulunan zarfı İmamoğlu'na teslim ettiğini iddia etti.

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Böcek, ifadesinde kalan ödeme konusunda ise "Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Daha sonra Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için kalan ödemeyi kendisine yapmadım" dedi.

Böcek'in avukatı Hüseyin Turan Ataoğlu da müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını ve ekleyecekleri başka bir husus bulunmadığını ifade etti.