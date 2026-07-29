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Muhittin Böcek'e "baba" diyen Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı

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#Tuğçe Güney#Muhittin Böcek#Antalya Büyükşehir Belediyesi
Muhittin Böceke baba diyen Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 10:45

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, Muğla Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tuğçe Güney’in sosyal medyadaki paylaşımlarında Muhittin Böcek’e "baba" diye hitap ettiği öğrenildi.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'i Muğla Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı.

Muhittin Böceke baba diyen Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı

Şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, dün sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı. Merkezde yapılan detaylı aramada, tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu.

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Muhittin Böceke baba diyen Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı

BÖCEK'E 'BABA' DİYE HİTAP EDİYORDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Güney, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Sanal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap eden Tuğçe Güney, Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevini üstlenmişti.

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#Tuğçe Güney#Muhittin Böcek#Antalya Büyükşehir Belediyesi

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