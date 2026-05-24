Muhittin Böcek’e ‘anset’ten ev hapsi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 07:00

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, belediye iştiraki ANSET’e yönelik ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Müdürlüğü ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla açılan soruşüurmada da tutuklanmıştı.

Avukatlarının tutuklama kararının kaldırılması talebi üzerine mahkeme, tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Böcek’in belediye davasındaki tutukluluğu ise sürüyor.

İZMİR’DE 4 TUTUKLU

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.’ye yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ operasyonunda gözaltına alınan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, bir inşaat firmasının yetkilisi Salih Eren ve Muzafer Özpolat ile dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer dün mahkemece tutuklandı.

 

