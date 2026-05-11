Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Böcek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 10:35

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alındı.

Haberin Devamı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuran Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek, dün Döşemealtı ilçesindeki Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden alınarak Antalya Adliyesi'ne getirildi.

ÖNCE OĞLU SONRA BABASI İFADE VERDİ

Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi.

İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

