Muhittin Böcek oğlu ve eşinin malvarlığına el koyuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için ‘rüşvet’ verdiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 3 Mayıs günü tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek’in ‘rüşvet alma’, ‘rüşveti temin etme’, ‘irtikap’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla malvarlıklarına el konuldu.

GENEL SEKRETER TUTUKLANDI

Bu arada Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik soruşturmada 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 34 şüpheliden 27’si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin cezaevinde, 2’sinin yurtdışında olduğu, 3’ünün arandığı bildirildi. Şüphelilerden 14’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de yer aldı.