×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muhittin Böcek oğlu ve eşinin malvarlığına el koyuldu

Güncelleme Tarihi:

#Muhittin Böcek#Gökhan Böcek#Zuhal Böcek
Muhittin Böcek oğlu ve eşinin malvarlığına el koyuldu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek’in malvarlığına el koyuldu.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için ‘rüşvet’ verdiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 3 Mayıs günü tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek’in ‘rüşvet alma’, ‘rüşveti temin etme’, ‘irtikap’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla malvarlıklarına el konuldu.

GENEL SEKRETER TUTUKLANDI

Bu arada Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik soruşturmada 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 34 şüpheliden 27’si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin cezaevinde, 2’sinin yurtdışında olduğu, 3’ünün arandığı bildirildi. Şüphelilerden 14’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muhittin Böcek#Gökhan Böcek#Zuhal Böcek

BAKMADAN GEÇME!