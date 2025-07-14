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Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı, tetkiklerin ardından cezaevine götürüldü

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#Muhittin Böcek#Rüşvet Soruşturması#Tutuklama
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı, tetkiklerin ardından cezaevine götürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 20:03

Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Böcek, hastanenin kardiyoloji servisindeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu. Kalp rahatsızlığı olduğunu ileri süren Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

TEKRAR CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Antalya'da bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kalp rahatsızlığı olduğunu belirterek revire başvuran, sonrasında Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilen Muhittin Böcek, hastanenin kardiyoloji servisindeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

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#Muhittin Böcek#Rüşvet Soruşturması#Tutuklama

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