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Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

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#Muhittin Böcek#Antalya#Hastane
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 16:49

Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Böcek, 10 gün önce de rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında, 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu. Durumunun değerlendirilmesi üzerine Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede güvenlik önlemleri alındı. Muhittin Böcek, B Blok'ta kontrolden geçirildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Muhittin Böcek, getirildiği hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.

 

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#Muhittin Böcek#Antalya#Hastane

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