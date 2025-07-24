Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında, 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu. Durumunun değerlendirilmesi üzerine Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede güvenlik önlemleri alındı. Muhittin Böcek, B Blok'ta kontrolden geçirildi.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Muhittin Böcek, getirildiği hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.
Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.