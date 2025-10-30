Muhittin Böcek hakkında dikkat çeken iddia: Etkin pişmanlık için başvurdu

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden geçici uzaklaştırıldı.

KAPSAMLI İFADE VERMEYE HAZIRLANIYOR

Muhittin Böcek'in, cezaevindeyken Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na değerlendirilmesi için etkin pişmanlık başvurusu yaptığı ve kapsamlı ifade vermeye hazırlandığı iddia edildi. Böcek’in, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmak istemediği ileri sürüldü.