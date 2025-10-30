×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muhittin Böcek hakkında dikkat çeken iddia: Etkin pişmanlık için başvurdu

Güncelleme Tarihi:

#Muhittin Böcek#Yolsuzluk Soruşturması#Etkin Pişmanlık
Muhittin Böcek hakkında dikkat çeken iddia: Etkin pişmanlık için başvurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 10:55

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden geçici uzaklaştırıldı. 

KAPSAMLI İFADE VERMEYE HAZIRLANIYOR

Muhittin Böcek'in, cezaevindeyken Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na değerlendirilmesi için etkin pişmanlık başvurusu yaptığı ve kapsamlı ifade vermeye hazırlandığı iddia edildi. Böcek’in, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmak istemediği ileri sürüldü. 

 

Gözden KaçmasınİBBye casusluk soruşturmasında 4 şüpheliye gözaltı kararıİBB'ye casusluk soruşturmasında 4 şüpheliye gözaltı kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Muhittin Böcek#Yolsuzluk Soruşturması#Etkin Pişmanlık

BAKMADAN GEÇME!