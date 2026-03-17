Muhittin Böcek hâkim karşısında

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 07:00

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de bulunduğu 5’i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 41 sanık katıldı.   

“YAKINLARIMI ZENGİN ETMEDİM”

Savunma yapan Muhittin Böcek, “Yakınlarımı zengin etmedim” dedi. Belediye bütçesini namusu gibi koruduğunu savunan Böcek, M.K.’ya pahalı marka saat hediye edildiğine ilişkin iddia üzerine “Rolex saat ücret karşılığı getirildi. M.K. hanıma hediye ettiğim saat ve tadilat için iş insanlarında talebim olmadı” yanıtını verdi. Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de “Bizim kimsenin parasına ihtiyacımız yok” dedi.   

 

Haberle ilgili daha fazlası:
