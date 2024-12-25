Mühimmat fabrikasında kapsül faciası

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PATLAMA dün sabah Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi’ndeki Çekya’ya ait fabrikada yaşandı. Mühimmat, dinamit, ses fişeği, sivil patlayıcılar, av ve spor fişeği üretilen dev fabrikanın kapsül bölümünde, saat 08.20’de bilinmeyen nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

‘7 YARALININ DURUMU İYİ’

Tüm ilçeden de duyulan patlamanın yaşandığı kapsül üretim bölümü yerle bir oldu. Hemen olay yerine sevk edilen ekipler, çöken kapsül üretim binasında 3’ü erkek, 8’i kadın 11 çalışanın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Patlamada hayatını kaybeden fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Yaralanan 7 personel ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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VALİ: SABOTAJ İHTİMALİ YOK

Hemen olay yerine gelip çalışmaları yerinde takip eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Savcılarımız olay mahallinde incelemelerini yapıyor. İçeride başka vatandaşımız kalmadı. Yaralıların sağlık durumları iyi, onların herhangi bir sıkıntısı yok. Patlama teknik sebeple meydana geldi, herhangi bir sabotaj ihtimali yok.”

‘YILDIRIM DÜŞTÜ’ İDDİASI

Patlamada yaşamını yitirenlerden Muhammet Ergin’in yakını Ali İhsan Elmacı, “Neden kaynaklandığını bilemeyiz. ‘Yıldırım düştü’ diyorlar ama tesiste ben çalışırken yani 5 yıl önce yıldırıma karşı faraday kafesiyle (elektromanyetik alanları engellemek için kullanılan bir muhafaza) kaplıydı. Güvenlik önlemleri aşırı derecede sıkı olan bir bölümdü. Üretim bandında 7-8 makine var. Birbirine bağlantılı çalışıyor. Çalışma başladığında bütün tesis aynı anda çalışıyor. Teker teker çalışma imkânı yok” diye konuştu.

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DAHA ÇOK KADINLAR ÇALIŞIYOR

Patlamanın yaşandığı fabrika bölgedeki kadın çalışanları istihdam etmesiyle biliniyor. Dev tesiste özellikle civar köylerde yaşayan kadınların istihdam edildiği daha önce de haber konusu olmuştu. Şirketin internet sayfasındaki ürünler bölümünde mühimmat, dinamit, ses fişeği, sivil patlayıcılar, av ve spor fişeği gibi ürünler yer alıyor. Fabrikada üretilen sivil patlayıcılar tüneller, metro inşaatı gibi çalışmalarda kullanılıyor.

3 BAKAN BÖLGEDE FABRİKADA 615 İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye gitti. Yerlikaya incelemelerinin ardından, “Yangının sebebi ile ilgili araştırma sürüyor. Sabotaj ihtimali yok. Bilirkişi ve mülkiye başmüfettişinden oluşan heyet gelecek. Çıkan raporla ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Bakan Işıkhan da şu bilgileri verdi: “615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı bir fabrika. En son ağustos ayında rutinler gerçekleşmiş, eksiklikler kısa sürede tamamlanmıştır. Kazanın tüm yönleri ile aydınlatılması için gerekenleri yapacağız.”

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BAKAN TUNÇ: 4 SAVCI VE 5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı, bir başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi” dedi.

3 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz” bilgisini verdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da “Bakanlığımıza bağlı Psikososyal Destek ekiplerimizle, patlamadan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklamasını yaptı.

UZMAN GÖRÜŞÜ

TEKNİK ARIZA MI İHMAL VAR MI

- Anıl Yamaner (Endüstriyel kaza uzmanı): “Bu tür olaylar nadiren kazadır. Genellikle hatanın ya da hatalar silsilesinin sonucudur. Kök neden analizi yapılmadan nedenleri söylemek erken olabilir. Yıldırım düşmesi nedeniyle bile böyle olaylar gerçekleşebilir. Bu tür tesislerde en önemli şey ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırmaktır. Bu tesislerde tasarım, ateşlemeyi engelleyecek şekildedir. Prosedürlerden ekipmanlara, kişilerin giyeceği tüm donanımlara kadar hepsi ateşlemeyi engelleyecek şekilde tasarlanır. Bu fabrikada uzun zamandır bu tür patlama yaşanmadığına göre prosedürsel bir hata öngörmüyorum; uygulamada bir hata olabilir. Çoğu zaman tehdit unsuru statik elektriktir.”

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TOPRAKLAMA YAPILDI MI

- Erdinç Günay (İş güvenliği uzmanı): “Bu tür tesislerde en önemli unsurlardan biri iş ekipmanlarının prosedüre uygun olması ve düzenli kontrolün yapılması. Burada en önemli diğer unsur da topraklamadır. Bütün çalışanların topraklanmaları düzenli olarak yapılır. Girişte ve çıkışta buna göre prosedürleri uygular tüm çalışanlar. Herhangi bir en ufak ateşlenmeye bile sebebiyet vermemek için.”

PATLAMA ZİNCİRİ KIRILMALI

- Yüksel Maral (Patlayıcı Uzmanı): “Her bir kapsül 1 grama yakın yüksek güçte patlayıcı ihtiva eder. Her santimetreküp, 105 ton basınç uygular. 100 kapsülün patlamasına neden olursanız bu da orantılı olarak artacaktır. Üretim sahasında zaten olası bir kazanın diğer taraflara sirayet etmemesi için patlama zincirinin kırılması, bölümlerin birbirinden ayrılması gerekir.”

10 YIL ÖNCE DE PATLAMA OLMUŞ

Aynı mühimmat fabrikasında 3 Haziran 2014’te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5’i kadın 6 işçinin hafif yaralandığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; patlama anı ile fabrikadaki işçilerin panik hali yer aldı.

ERDOĞAN’DAN BAŞ SAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, “Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

ÖZEL’DEN DE MESAJ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de başsağlığı mesajı paylaştı: “Patlama içimizi yaktı. Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

CHP HEYETİ GİTTİ

Özel patlama ile ilgili heyet de görevlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin başkanlığındaki heyet, dün kente giderek yaralıları hastanede ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.