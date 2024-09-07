Mühendislerden güvenli servis kriterleri

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Türkiye genelinde yüz binlerce okul servisinin pazartesi itibariyle trafiğe çıkacağını anımsatan TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), özetle şu kritik noktalara dikkat çekti:

“Okul servislerinde araç takip sistemi, 3 noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk gibi kullanılması zorunlu olan güvenlik ekipmanlarının kullanımı, sürekli ertelenmekte ve uygulanmamaktadır. Bu durum, çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Yapılması gerekenler: Okul servis araçlarının tüm teknik muayeneleri yalnızca yetkili servisler tarafından yapılmalı. Tüm araçlar yaşlarına uygun periyotlarda, ek teknik denetimlerden geçirilmeli. Araçlarda her öğrenci için standartlara uygun emniyet kemeri, yangın söndürme sistemi ve 100 km/s hız sınırlayıcı cihaz gibi ekipmanlar zorunlu olmalı. ‘DUR’ uyarı işaretleri tüm araçlarda bulunmalı ve aktif kullanılmalı. Bu işarete uymayan araç sürücülerine caydırıcı cezalar uygulanmalı. Şoför ve rehber personel, mesleki yeterliliğe ve temiz bir sicile sahip olmalı; trafik kuralları, çocuk güvenliği ve ilk yardım gibi konularda düzenli eğitim almalı. Şoförler için en az 3 yıllık E sınıfı veya 5 yıllık B sınıfı sürücü deneyimi şartı aranmalı. Veliler, servis araçlarının güvenliğini düzenli olarak kontrol etmeli.”