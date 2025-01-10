Mühendisin sır ölümü... İntihar mı cinayet mi

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Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel’den (25) günlerdir haber alamayan arkadaşları polise ihbarda bulundu. Polis eşliğinde 3 Ocak 2025 tarihinde girilen evde, Yücel’in cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumu’na götürülen cenaze, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yücel, memleketi Isparta’da toprağa verildi.

‘ROKET YAKITI İÇTİ’

Yapılan ilk incelemelerde, genç mühendisin roket itici yakıtı olarak da kullanılan ‘sodyum nitrat’ içerek intihar ettiği belirlendi. Evde yapılan incelemelerde sodyum nitrat dışında herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı. Mühendisin evinin kapısında bir zorlama yoktu, bölgedeki kameralarda yapılan incelemelerde şüpheli kişi veya kişiler tespit edilmedi. Yücel’in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak otopsi sonucuyla belirlenecek. Dosya Cinayet Büro’ya devredildi.

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‘HİÇ SORUNU YOKTU’

Yücel’in emekli polis memuru olan babası Ahmet Yücel ise oğlunun intihar etmesi için hiçbir neden olmadığını belirterek gözyaşları içinde şunları söyledi: “Yusuf bizim tek çocuğumuzdu. Sağlık veya psikolojik sorunu yoktu. İşine çok bağlı ve başarılı bir insandı. Annesi aralık ayında onun yanına Ankara’ya gitmişti ve gayet mutlu vakit geçirdiklerini söylüyordu. Olayın yaşandığı gece oğlum yılbaşı nedeniyle mesaiye kalmıştı. İş bitiminde eve dinlenmeye gelmiş. Daha sonrasında işe gitmeyince arkadaşları şüphelenmiş ve polise haber verilmiş. Eve girildiğinde oğlumun cansız bedeni bulundu. Eve ulaştığımızda stresli bir ortam vardı. Polislik mesleğimden dolayı olay yerinde bir karışıklık olduğunu hemen anladım. Oğlumun odasında sodyum nitrat maddesi bulunduğu söylendi. Araştırdım, bu madde çiftçilerin gübre olarak kullandığı bir tür. Bu maddeyle ölüm çok nadir.”

BABASI İNFAZ EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR: YÜZÜNDE BENEKLER OMZUNDA İZLER VARDI

Oğlunun cenazesini gasilhanede eski meslektaşlarıyla birlikte incelediğini söyleyen baba Yücel şöyle konuştu:

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“Gördüğümüz izlerden, oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp etkisiz hale getirildiğini, ardından poşetle havasız bırakılarak bir maddeden zehirlendiğini düşünüyoruz. Yüzünde benekler, omuzlarında baskı izleri vardı. Vücudunun geri kalanı tertemizdi. Sağ ayağı ve sağ eli olayın gerçekleştiği pozisyonu gösteriyordu. Bu infazın ardından yalan haberler yayıldı, sahte deliller üretildi. Resmi makamlardan destek alamadım. Bundan sonra başka değerli mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın başına böyle olaylar gelmesin. Onlar korunmalı. Oğlum şerefiyle gitti. İster intihar deyin, ister şehit, biz vatanımız sağ olsun diyoruz.”