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Mehmet YİRUN/ ÇORLU, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Mühendis Gaye’nin öldüğü kazada, sürücü meslektaşı tutuklandı

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Mühendis Gaye’nin öldüğü kazada, sürücü meslektaşı tutuklandı
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, çevre mühendisi Gaye Tunca'nın (31) hayatını kaybettiği kazada otomobili kullanan meslektaşı Emrah Güneş, tutuklandı. Meslektaşları Zekiye Sungur'un hafif yaralandığı kazanın yağmur nedeniyle meydana geldiğini söyleyen Güneş, ifadesinde “Yağmur yağıyordu. Bir anlık dalgınlığıma ve dikkatsizliğime geldi. Pişmanım, üzgünüm" dedi.

Kaza, dün Çorlu- Çerkezköy Çevre Yolu'nun Fakülte mevkisinde meydana geldi. Çevre mühendisi Emrah Güneş yönetimindeki 34 FY 2548 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptı. Bariyer, yan dönen otomobile saplandı. Kazada, arka koltukta oturan çevre mühendisi Gaye Tunca hayatını kaybetti. Meslektaşları Zekiye Sungur ile Güneş hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan Emrah Güneş ifadesinde, "Yağmur yağıyordu. Bir anlık dalgınlığıma ve dikkatsizliğime geldi. Bir anda oldu. Yerde su birikintisi vardı. Kaza olduğunda gördüm. Pişmanım, üzgünüm" dedi. Güneş, sevk edildiği adliyede, ‘Taksirle öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Gaye Tunca'nın, memleketi Kayseri'de toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti, kaza yerinde inceleme yaptı.

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