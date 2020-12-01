Muhasebeciler ve mali müşavirler yasaktan muaf mı?
Muhasebeciler ve mali müşavirler yasaktan muaf mı sorusu, bu alanda hizmet veren pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağı kapsamına girip girmediklerini merak eden pek çok kişi, muhasebeciler ve mali müşavirler yasaktan muaf mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, genelge kapsamında muhasebeciler ve mali müşavirler yasaktan muaf mı?
Muhasebeciler ve mali müşavirler yasaktan muaf olacak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Peki, muhasebeciler ve mali müşavirler yasaktan muaf mı? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgilere göre yasak detayları
MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER YASAKTAN MUAF MI?
Genelgede yer alan bilgilere göre yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar yasaktan muaf olacak.
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