Muhasebeciler ve mali müşavirler yasaktan muaf olacak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Peki, muhasebeciler ve mali müşavirler yasaktan muaf mı? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgilere göre yasak detayları

MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER YASAKTAN MUAF MI?

Genelgede yer alan bilgilere göre yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar yasaktan muaf olacak.