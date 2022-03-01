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Muhasebeciler Günü ne zaman?

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Muhasebeciler Günü ne zaman

“Muhasebeciler günü” dünyada ve Türkiye’de farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Ülkemizde mart ayında kutlanan Muhasebeciler Günü, muhasebecilere toplumda mesleklerinin önemini ifade etme fırsatı tanımaktadır. Peki, ülkemizde Muhasebeciler Günü ne zaman, mart ayının kaçında kutlanıyor?

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Ülke genelinde, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun verdiği yetkiye istinaden hizmet veren meslek mensuplarının günü olarak kabul edilen "1 Mart" "Muhasebeciler Günü" olarak kutlanmaktadır. 1 Mart Muhasebeciler Günü ve 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle Türkiye’nin farklı noktalarında etkinlikler düzenlenmektedir.

Muhasebecilik Mesleği Hakkında

Bir muhasebeci, yöneticilerin, yatırımcıların, vergi otoritelerinin ve diğerlerinin kaynak tahsisi konusunda karar vermelerine yardımcı olan finansal bilgilerin güvenliğinin ölçülmesi, açıklanması veya temin edilmesi olan bir muhasebe veya muhasebecilik pratisyenidir. Kayıt tutma ile ilişkilidir.

Mesleki derneklerin sertifika sınavları ile yetkinlik sergileyen muhasebeciler Yeminli Mali Müşavir gibi unvanları kullanmak için sertifikalandırılmıştır. Bu uzmanlara, bir kuruluşun finansal tablonu onaylama kabiliyeti gibi yasal olarak belirli sorumluluklar verilir ve mesleki suistimalden sorumlu tutulabilirler. Kalifiye olmayan muhasebeciler kalifiye bir muhasebeci tarafından kullanılabilir veya yasal imtiyaz ve yükümlülükler olmadan bağımsız olarak çalışabilir.

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