Muhasebeci vurgunu
İstanbul Şişli’de faaliyet gösteren bir sağlık hizmetleri şirketinin sahiplerinden A.A., şirketin muhasebe bölümünde çalışan bazı çalışanların 2017’den bugüne kadar kendisinin bilgisi dışında, şirket hesabından yaklaşık 3 milyon 900 bin TL para çektiğini fark etti.
Şikâyet üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 15 Temmuz’da muhasebe servisinde çalışan Neslihan M. (45), Bayram M. (41), Arzu S. (46) ve Duygu K.’yı (26) Çekmeköy, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Neslihan M. tutuklanırken, Arzu S. adli kontrolle serbest kaldı. Diğer 2 kişi de serbest kaldı.
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