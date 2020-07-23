Muhasebeci vurgunu

Şikâyet üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 15 Temmuz’da muhasebe servisinde çalışan Neslihan M. (45), Bayram M. (41), Arzu S. (46) ve Duygu K.’yı (26) Çekmeköy, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Neslihan M. tutuklanırken, Arzu S. adli kontrolle serbest kaldı. Diğer 2 kişi de serbest kaldı.