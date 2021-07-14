Muharrem Kılıç kimdir? İşte Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun yeni Başkanı Muharrem Kılıç'ın biyografisi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına Muharrem Kılıç getirilirken, İkinci Başkanlığa Alişan Tiryaki atandı. İşte, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun yeni Başkanı Muharrem Kılıç'ın biyografisi...

MUHARREM KILIÇ KİMDİR?

Hukuk öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2011 yılında profesörlük kadrosuna atanan Dr. KILIÇ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ‘Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi’ Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

‘Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi’, ‘Karşılaştırmalı Hukuk Kuramı’, ‘Hukuk Metodolojisi’ ve ‘İnsan Hakları Hukuku’ konuları akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Akademik ilgisi doğrultusunda çok sayıda bilimsel yayınları ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Kılıç, Yükseköğretim Kurulu başkan danışmanlığı, ÖSYM başkan danışmanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi temsilciliği, hukuk fakültesi dekanlığı, kamu hukuku bölüm başkanlığı, hukuk felsefesi ve sosyolojisi anabilim dalı başkanlığı gibi birden çok akademik ve idari görevde bulunmuştur.

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