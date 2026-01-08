Muharrem İnce'ye yönelik kumpas davasında mütalaa açıklandı

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile eski Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlendiği öne sürülen sahte dekontun sanal medyada paylaşılması ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntülerin yayılmasıyla ilgili 12 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların 4 yıldan 9 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar Salim Faruk K., Soner Hakkı Ç., Yusuf T., Gülsün A., Kadir A., Mehmet Ali C., Murat T., Seyfullah T., Tekin A., Tülün K. ve Ozan Özgür D. hakkında Muharrem İnce'ye yönelik 'hakaret' suçundan açılan davanın, suçun önödemeye tabi olması ve önödemenin yapılmış olması nedeniyle düşürülmesini talep etti. Sanık Arkan G. hakkında ise ön ödeme yapılmadığı gerekçesiyle 'Hakaret' suçundan hapis cezası istendi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Gülsün A., Mustafa Cengiz Ç., Salim Faruk K. ve Seyfullah T. hakkında da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası talep etti. Sahte dekontta verileri kullanılan mağdurlar yönünden ise sanıklar Arkan G., Gülsün A., Kadir A., Mehmet G., Murat T., Mustafa Cengiz Ç., Salim Faruk K., Seyfullah T., Tülün K. ve Tekin A.'nın 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçundan cezalandırılmaları istendi.

DURUŞMA 8 NİSAN'A ERTELENDİ

Savcı, sahte dekontun aldatıcılık kabiliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle bu sanıklar hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan beraat talep etti. Ayrıca, İnce'nin özel hayatına ilişkin olduğu öne sürülen görüntü ve ses kayıtlarının Muharrem İnce'ye ait olmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bu eylemden yargılanan 5 sanık yönünden 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek, beraat istendi.

Sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme, talebi kabul ederek duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.