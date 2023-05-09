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Muharrem İnce’ye sürpriz doğum günü kutlaması

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#Denizli#Memleket Partisi#Muharrem İnce
Muharrem İnce’ye sürpriz doğum günü kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 10:10

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli'de 'Gençlik Buluşması' kapsamında üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. İnce, partililerin getirdiği sürpriz doğum günü pastasını üfleyip, dans etti.

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün geldiği Denizli'de Gençlik Buluşmaları kapsamında Kınıklı Mahallesi'ndeki Amfi Park'ta partililer ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. İnce, burada yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin kaderine el koymasını gerektiğini söyledi. İnce, "Biz, bu ülkeye önce huzur getireceğiz. Önce hukuk ve hakkaniyet. Devlete güveni yeniden kuracağız. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Sizin umutlarınız çalınmayacak. İşe girmelerde ve kamuda yükselmede liyakat esas olacak. Kamu İhale Kanunu'nu, rekabete açık bir şekilde yapacağız. Gençler teknolojiyle tanışacak. Gençler öğrenim yaşamı boyunca İletişim Vergisi ödemeyecek. Milli gelirin yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. Gençlerimiz iyi beslenecek. Gençlerimiz et yiyecek, süt içecek, balık yiyecek, yumurta yiyecek. Evinin yanındaki okulda okuyacaksınız. Eğitimin niteliğini yükselteceğiz. Okulu bitirdiğinizde iş bulacaksınız" dedi.

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"’Akıl, ahlak, adalet, bilim, matematik, kuantum ve füzyon' diyerek değişimi yapacağız” diyen Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz. Oralarda kalmak yok. Oralarda okuyacaksınız, gelip memlekete hizmet edeceksiniz. Memleketi terk etmek yok. Bu memleket bizim. Köylerini, sokaklarını biz temizleyeceğiz. Ormanlarına birlikte bakacağız, bunu sizle birlikte yapacağız. Umutlarınızı yeşertin ve yükseltin."

İnce'ye konuşmasının sonunda partililer, geçmiş doğum günü nedeniyle sürpriz yaptı. Partililerin getirdiği pastanın mumlarını üfleyen İnce, daha sonra dansını yaptı. Partisinin milletvekili adaylarını tanıtan İnce, güvercin uçurduktan sonra Denizli'den ayrıldı. (DHA)

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#Denizli#Memleket Partisi#Muharrem İnce

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