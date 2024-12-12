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Muharrem İnce'ye 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 bin lira adli para cezası

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#Muharrem İnce#Cumhurbaşkanına Hakaret#Adli Para Cezası
Muharrem İnceye Cumhurbaşkanına hakaretten 7 bin lira adli para cezası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 17:03

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Muharrem İnce’nin cezası, 7 bin lira adli para cezasına çevirdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP Yalova Milletvekili olduğu 7 Ocak 2018'te partisinin Balıkesir'de gerçekleştirilen etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan dava açıldı. Dava süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın katılma talepli dilekçesi 11 Nisan 2022'de kabul edildi. Ardından Aydın, İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçeyi hakimliğe sundu.

Dilekçenin açıklama kısmında, "Muharrem İnce'nin, 7 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle tarafımızca iş bu dosyaya katılma talebimiz bulunulmuştur. Mahkemece, katılma talebimiz 11 Nisan 2022 tarihli celsede kabul edilmiştir. Ancak görülen lüzum üzerine Muharrem İnce hakkındaki şikayetten vazgeçme gereği hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi. 14 Mart 2023'te görülen duruşmada mahkeme başkanı söz konusu dilekçeyi okuyarak davayı erteledi.

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Davanın bugün görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, kamu davası olarak devam eden davada sona gelindiğini belirterek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildiğini, cezanın 7 bin lira adli para cezasına çevrildiğini açıkladı.

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#Muharrem İnce#Cumhurbaşkanına Hakaret#Adli Para Cezası

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