Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: Çomak sokuyor

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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na yönelik vaadine şu sözlerle tepki gösterdi:

Kılıçdaroğlu diyor ki; "Amerikalılarla görüşmüş, İHA-SİHA'lar çomak sokuyor." İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış umurumda değil. Destekleyeceğim.

SADULLAH ERGİN TEPKİSİNİ YİNELEDİ

İnce, Millet İttifakı'nın aday listesine de tepki gösterdi. İnce,"Güzel CHP'li kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Siz benim dostumsunuz. Vicdanınız buna el veriyor mu? Ben Çankaya'da oturuyorum, orada oyumu kullanacağım. Diyelim ki Memleket Partisi yok. CHP listesinde Sadullah Ergin var. Vallaha ben oyumu boş atarım. Benim güzel kardeşlerim, siz gidip onlara oy verecekseniz diyecek tek sözüm yok. Tek başıma da kalsam oy vermem." ifadelerini kullandı.