Muharrem İnce'den CHP'ye: Militan bir anlayış içerisinde

Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, Ankara'da evinin yakınında parkta yürürken DHA'nın sorularını cevapladı. Türkiye'de pandemi nedeniyle zor bir dönem yaşandığını, işletmelerin kapalı olduğunu, insanların zor durumda olduklarını belirterek, "Böyle bir ortamda muhalefetin bangır bangır olması lazım, bütün sokakları, caddeleri, medyayı ayağa kaldırması lazım muhalefetin. Ne yazık ki muhalefet kendi derdine düşmüş. İnsanlar aç, muhalefet belediyelerdeki yolsuzluklarla, partideki tacizlerle gündeme geliyor; buna üzülüyorum, hatta utanıyorum; böyle bir ortamda muhalefetin insanlara bir umut olması lazım, umutları yeniden yeşertmesi lazım, umut aşılaması lazım. Bunların hiçbirisi olmuyor. 2002’de bu millet ne yaptıysa ben bunun aynısını yeniden yapacağını düşünüyorum. İktidarını, muhalefetini hepsini birlikte göndereceğine inanıyorum. Onun için biz her siyasi partiden destek görüyoruz. Ve kısa süre içerisinde de bunu gerçekleştireceğiz zaten" dedi.



'BU KAFAYLA GİDERSE PARTİYİ BARAJA TAKTIRIRLAR'



İnce, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün cinsel taciz, CHP Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmaları ile ilgili şöyle konuştu:



"Ben bu partiye 40 yılımı verdim. Çok üzülüyorum. CHP yönetimini basiretsizlik içerisinde görüyorum. Yani durumu yönetemiyorlar. Zamana bırakıyorlar. Yani 'Bırakın soğusun, çürüsün'; ama bu olay çürüsün diye beklerken partiyi çürütüyorlar; bu tür olaylarda anında neşter atmak lazım. Menemen Belediye Başkanı, 20 yıldır belediye başkanıydı. Aday yapmadınız. Niye? Muhalif diye. İşte yerine getirdiniz, rezil oldunuz. Oysa geçmişte eski belediye başkanı Tahir Şahin hiç unutmuyorum Deniz Baykal döneminde genel merkezin kapısına gelip kırmızı kart göstermişti. Sonra 2009 yılında adaylık söz konusu olduğunda Genel Merkezi o kadar sert eleştiren Tahir Şahin’i yeniden aday yapmıştı CHP yönetimi. Sağduyu vardı partide. Kazanmaya bakıyorlardı; oysa şimdi bir militan anlayış içerisinde CHP yönetimi. Onlardan değilseniz, onları desteklemiyorsanız belediye meclis üyesi yapmazlar sizi. Bu kafayla giderlerse partiyi baraja taktırırlar. Bundan da hiç kuşkum yok."



'ALİ MAHİR BAŞARIR ACEMİLİK YAPMIŞTIR'



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilişkin sözleriyle ilgili de İnce, "Aslında Ali Mahir Başarır’ın ne demek istediğini anlıyoruz. Söylemek istediği şey Tank Palet Fabrikasıdır. 'Tank Palet fabrikası Ordu’nun malıdır; onu sattınız' demek istiyor. Ama ifadelerini düzgün anlatamıyor. Yani Türk Ordusu’nun başına çuval geçirildiğinde sesini çıkaramayanlar, Türk Ordusu’na kumpas kurulurken 'Ben o davanın savcısıyım' diyenler, şimdi kahramanlık taslıyorlar. Ali Mahir derdini düzgün anlatamamıştır. Acemilik yapmıştır. Ama buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ekmek çıkmamalıdır. Ordu, 12 Eylül’de darbe yaptı, ihtilal yaptı, işkence yaptı bizim arkadaşlarımıza. Ama bizim orduya karşı bir kinimiz yoktur, olamaz. Çünkü biz sorunlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada ordumuz hep güçlü olmalıdır. Orduyu incitmemeliyiz, sahip çıkmalıyız, ordu hepimizin ordusudur" ifadelerini kullandı.



'BUNLAR AYAKÜSTÜ KONUŞULACAK ŞEYLER DEĞİL'



İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası ile ilgili de



"Geçmişte Bülent Arınç’a suikast olacak diye FETÖ’cü teröristler bu memleketin Kozmik Odası’na girdiler. Bu milletin en gizli yerine girdiler. Yani bunlar ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Ekrem İmamoğlu önemli bir siyasetçidir. Korunmalıdır. Ciddi bir olaydır. Ama bunlar ayaküstü konuşulacak konular değil. Bunu medya önünde tartışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben yıllardır devlet tarafından korunan birisi olarak bunu daha sakin daha sağduyulu; buradan bir siyasi tartışma olmaması lazım. Türkiye’de bir terör gerçeği vardır. Uzunca bir süre vardır. Pek çok siyasetçi, şöhretli kişi bu tehdit altındadır. Bunu ciddiye almak lazım, bunu bir devlet ciddiyeti ile konuşmamız lazım, siyasetçi kimliği ile değil" dedi.



'DEVLETE GÜVENMEK LAZIM'



Muharrem İnce, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisiyle ilgili suikast ihbarlarının olduğu iddiasına yönelik de, "Devlete güvenmek lazım. Ben ülkeyi karış karış geziyorum. Her gittiğim ilde il sınırında polis beni alıyor; arkamızda bir polis önümüzde bir polis bir başka ile devrediyorlar. Hiçbir aksama olmuyor. Benim bu konuda en ufak bir şikayetim olmadı. Hatta zaman zaman üzülüyorum 'devlete masraf ettiriyoruz' diye. Çünkü benzin, mazot yanıyor. O personel orada kullanılıyor. Bu konuda devleti yönetenler muhalefeti de korumak zorundadır. Zaten demokrasi böyle bir şeydir. Bu konuları siyasi tartışmaların dışında tutmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.



'BİZ 50 ARTI 1’İ HEDEFLİYORUZ'



İnce, koronavirüs salgını nedeniyle şu an il gezilerini iptal ettiklerini ifade ederek, "Hatta bugün Avanos’ta olacaktık. Onu da iptal ettik. Komisyonlarımız var. Bu komisyonlarda Zoom üzerinden arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyor. Ben de zaman zaman onlara katılıyorum. İlgili komisyonlarımız; tarım komisyonu, eğitim komisyonu, sağlık komisyonu ciddi bir program üzerinde çalışmalarını yapıyorlar. Arkadaşlarımız çalışıyor; Türkiye’nin sorunlarına çare üretmek için, Türkiye’nin sorunlarını çözmek için, Türkiye'yi yönetmek için. O iddiadayız biz. Yani 'yüzde 2'lik 3'lük bir parti kuralım' gibi bir iddiamız yok. Biz 50 artı 1'i hedefliyoruz. Özgüvenli bir şekilde yola çıkacağız. Ve milletin önüne bir seçenek sunacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Toplantılarımızı bu ayın 15'ine kadar biraz askıya aldık. Teknolojiden yararlanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.



İnce, partinin logosunun ne olacağı sorusu üzerine de "Bunların üzerinde arkadaşlar çalışıyorlar. Zamanı geldiğinde açıklayacağız" dedi.