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Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret

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#Anıtkabil#Muharrem İnce#Memleket Partisi
Muharrem İnceden Anıtkabire ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 15:41

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Yalova'da dün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra resmi olarak seçim kampanyasını başlatan Muharrem İnce, beraberindeki parti heyeti ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan İnce, saygı duruşunda bulundu.

Muharrem İnceden Anıtkabire ziyaret

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İnce, deftere şunları yazdı:

"Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun."

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Muharrem İnceden Anıtkabire ziyaret

İnce, ardından İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarına çiçek bıraktı.

Muharrem İnceden Anıtkabire ziyaret

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#Anıtkabil#Muharrem İnce#Memleket Partisi

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