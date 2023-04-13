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Muharrem İnce'den 6'lı masaya tepki: Menfaat ittifakı içinde olmam

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem İnce#Millet İttifakı#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 09:21

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den CHP listelerine tepki geldi. "Listeleri görünce içim sızladı" diyen İnce, "Menfaat ittifakı içinde olmam" diye konuştu.

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Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TV100’de yayınlanan "Az önce Konuştum" programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

Muharrem İnce, Deva Partisi'nin kontenjanıyla CHP listelerine giren eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in adaylığı hakkında, "CHP listelerini görünce içim sızlıyor. Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin olur mu?" tepkisini gösterdi.

İnce, "Çankaya'dan aday. Cumhuriyet'in kalbine hançer, Atatürk'ün Çankaya'sının kalbine hançer. Sadullah Ergin kim? Yargı FETÖ'ya teslim edilirken Adalet Bakanı. Silivri'de komutanlara kumpas kurulurken Balyoz-Ergenekon davalarında yargıyı FETÖ'ya teslim eden Adalet Bakanı. Ya utanma da kalmamış" ifadelerini kullandı.

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"MENFAAT İTTİFAKI İÇİNDE OLMAM"

İnce, Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayan HDP'yi işaret etti. İttifaka "millet" yerine "menfaat" tanımlaması yaptı.

İnce şu sözleri söyledi:

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Menfaat ittifakının içinde olmam. İlke ittifakı. Yazabiliyor musun oraya hala 7'li ittifak Anıtkabir'e gidemedi. Hala gidemediler. Utanmaya saklanmaya gerek yok. HDP aday çıkarmadı ve destekliyor.

Muharrem İnceden 6lı masaya tepki: Menfaat ittifakı içinde olmam

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#Muharrem İnce#Millet İttifakı#Secim2023

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