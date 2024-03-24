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Muharrem İnce: Üçüncü bir yola ihtiyaç var

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Konya
Muharrem İnce: Üçüncü bir yola ihtiyaç var
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 07:00

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Konya’ya geldi.

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İnce, Mevlana Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı. AK Parti seçim koordinasyon merkezini, CHP ve Yeniden Refah Partisi seçim stantlarını gezerek başarılar diledi. Daha sonra Memleket Partisi Konya İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen İnce, buradaki konuşmasında Bülent Ecevit’i örnek göstererek özetle şöyle dedi: “Bu memleketin üçüncü bir yola ihtiyacı var. Bu memleketin akla, bilime, ahlaka ihtiyacı var. Bu olmadan olmaz. Hurafelerle ülke yönetilmez. Akılla yönetilir. Ahlakla yönetilir, adaletle yönetilir. Bunu başaracağız. Ecevit’in yaptığı gibi yapacağız. Ecevit de bizim gibi kıytırık bir minibüsle yollara düşmüştü. Hazine yardımı yoktu. Belediye yardımı yoktu. Ona bölücü diyorlardı. Sonra iki kere başbakan oldu. Ona bölücü diyenler hâlâ hiçbir şey olamadı.”

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Konya

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