Muharrem İnce: Sahte dekontlar FETÖ işi

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“FETÖ’nün hedefinde ben varım. Benimle ilgili her gün bir sahte dekont, milyon dolarlar, sahte montaj videolar... Buna inanan, bunu paylaşan CHP’li arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın, yanlış yapıyorsunuz. Muharrem İnce pes etmez. Ama bu FETÖ, gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak.”İnce, Tekirdağ’da yaptığı konuşmada da “Ben bu ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim. Hepsi defterimde yazılıdır. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Öyle o bolluk nerede? Önüne gelen cumhurbaşkanı yardımcısı” dedi.