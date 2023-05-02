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Muharrem İnce: Sahte dekontlar FETÖ işi

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#MEMLEKET Partisi#Muharrem İnce#14 Mayıs Seçimleri
Muharrem İnce: Sahte dekontlar FETÖ işi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İstanbul Bağcılar’da seçim çalışmalarını sürdürürken ‘FETÖ’nün kendisine yönelik kumpasları’ hakkında konuştu.

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“FETÖ’nün hedefinde ben varım. Benimle ilgili her gün bir sahte dekont, milyon dolarlar, sahte montaj videolar... Buna inanan, bunu paylaşan CHP’li arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın, yanlış yapıyorsunuz. Muharrem İnce pes etmez. Ama bu FETÖ, gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak.”İnce, Tekirdağ’da yaptığı konuşmada da “Ben bu ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim. Hepsi defterimde yazılıdır. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Öyle o bolluk nerede? Önüne gelen cumhurbaşkanı yardımcısı” dedi.  

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#MEMLEKET Partisi#Muharrem İnce#14 Mayıs Seçimleri

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