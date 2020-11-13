Muharrem İnce: Messi’ydim, penaltı kaçırınca futbolu bırak dediler

BAŞKA TAKIM KURAYIM DİYORUM...

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına katılan İnce, özetle şöyle konuştu: “Ben partimi seviyorum ama bunlarla birlikte siyaset yapma imkânı bulamıyorum. Üç ayda bir iftira atıyorlar. Beni cumhurbaşkanı adayı yaptı parti. Partinin Cumhurbaşkanı adayı ne demektir. Futbol üzerinden örnek vereyim. Dediler ki bana: ‘Sen bizim Messimizsin. Sen bizim Aleksimizsin.’ En önemli makam. Bana dedi ki bu parti, ‘Sen bizim Messimizsin. Çık bizim adımıza yarış’. Yarıştım ama penaltı kaçırdım. Seçimi alamadım.

Şimdi bana diyorlar ki, ‘Penaltı kaçırdın futbolu bırak.’ Ben bırakmak istemiyorum. İçinizde başka Messi varsa buyurun, çıkın oynayın. ‘Madem beni oynatmayacaksınız, başka bir takım kurayım’ diyorum. ‘Hayır takım da kuramazsın. Kurarsan seni karşı spor kulübünün adamı ilan ederiz.’ Ne oynatıyorlar ne yeni takım kurmama izin veriyorlar.

KARŞILIKLI MEMNUNİYET VAR

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu birbirine benziyor. Erdoğan sıkıştı mı ‘Dış güçler’. Kılıçdaroğlu partiyi büyütemiyor, kendisi aday olamıyor; Messi olmadığını biliyor. Messi’yi de yalanlarıyla boğmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu sıkışınca, ‘Saray parti kurduracak, saraya giden CHP’li...’ Bunlar bilinç altında kendilerini mi ele veriyor, saray ile görüşüyorlar da. Karşılıklı memnuniyet var.”