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Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

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Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

Muharrem İnce, Twitter hesabından koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurup, ''Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum'' uyarısında bulundu.

'Memleket Hareketi' başlatarak CHP'den istifa eden eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. İnce'nin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, ''Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız.'' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

 

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