Muharrem İnce, kardeşi ve Vefa Salman için ihraç dilekçesi verildi iddiası

CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya, canlı yayında bu iddianın ayrıntılarını şöyle aktardı:

''Sivas Muharrem İnce açısından ilk adım olacak. Muhtemelen 1000 gün içinde de bütün şehirleri dolaşacak. Muharrem İnce'nin açıkladığı hareketin detayları, kadrosuna dair bazı mesajları o gün orada görmek mümkün olacak.

İnce, 'Bir umut hareketi' dedi ancak neler yapacağını tam anlamıyla ortaya koymamıştı. Sivas'ta hayalindeki adımları açıklaması bekliyor. Sivas'ta kongre binasını ziyaret edecek. Sonra saat 14,00'te Madımak ziyareti olacak.

Tüm bunlar olurken parti yönetiminin tavrı da merak konusuydu. Partiye yönelik eleştiri olup olmadığını, parti suçu işleyip işlemediğini yakından takip edecek.

Çünkü daha öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu partinin tartışılmasına izin vermeyeceğini belirterek bir disiplin mesajı da vermişti.

Genel merkezin ne yapacağı konuşurken yeni bir iddia ortaya atıldı. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Yalova'da iki parti üyesinin Muharrem İnce, kardeşi ve görevden alınan belediye başkanı Vefa Salman hakkında ihraç talebinde bulunduğunu iddia etti. Henüz bunu doğrulayamadık ancak parti yönetiminin bu tip talepleri olabilir.''