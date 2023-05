Muharrem İnce: Her evden Memleket Partisi'ne 1 oy istiyorum

Haberin Devamı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Aydın'ın Nazilli ilçesinde esnafı ziyaret etti. İnce'ye Aydın milletvekili adayı Cavit Yenipazarlı, Nazilli İlçe Başkanı Ali Çetinkaya ve partililer eşlik etti. Belediye Meydanı'nda vatandaşları selamlayan İnce, Uzun Çarşı'ya girerek esnafa hayırlı işler diledi.



İnce, esnaf ziyareti esnasında vatandaşlara yaptığı konuşmasında, "Birileri demiş ki, dansla müzikle olmaz bu iş. Ben de ona diyorum ki, sevgili Nazillililer bal gibi de olur. Bu Erdoğan, bu gençlerin yaşama sevinçlerini ellerinden aldı. Umutlarını tüketti. Gençler yurt dışına gitmek istiyor. Ben de gençlere diyorum ki, bu ülkeden gitmeyin. Yüzünüz gülsün. Yüzünüz huzur bulsun. Dans edin, eğlenin. Hiç önemli değil, bunlara kulak asmayın. Bunlar genç genç. Bunlar dans da edecek, müzik de çalacaklar. Bana, sen çekil diyorlar. Memleket Partililer benim müridim değil ki. Ben çekilince Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mi gidecekler? Sen çekil, o çekilsin Erdoğan da çekilsin, o zaman daha kolay kazanır. Böyle siyaset mi olur" dedi.



MİLAS'A GEÇTİ



İnce, daha sonra Muğla'nın Milas ilçesine geçerek burada da vatandaşlarla bir araya geldi. İnce'yi Atapark Meydanı'nda gençler ve partililer karşıladı. İnce, seçim otobüsünden halka seslendi, seçim otobüsünün üzerinde müzik eşliğinde fenomen olan dansını yaptı. İnce, ardından beraberindeki parti heyeti ile esnafı selamlayarak gençlerle birlikte pazaryerine yürüdü.



'ATATÜRKÇÜLERİN SİGORTASI MEMLEKET PARTİSİ'DİR'



İnce, her gittiği yerde kendisini gençlerin karşıladığını belirterek, "Bu seçimden sonra herkes sizin değerinizi anlayacak. Her gittiğim ilde ve ilçede beni gençler karşılıyor. Dün, Denizli'de beni 3 bin kişi karşıladı. Siz memleketin kaderine el koyacaksınız. Bu seçimde dört cumhurbaşkanı adayı, 1 de milletvekili adaylarımız var. CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Burada CHP'nin 4'üncü sırasında eski bir AKP'li var. Siz ısrarlar, inatla CHP'ye oy verirseniz, CHP listelerinde eski 77 kişi var. Eski Saadetli, DEVA’lı, Gelecekli yani eski AKP'li 77 kişi var. Bir de cumhuriyetle problemli HDP'liler var. Ayrıca AKP'nin içinde olan, cumhuriyetle problemli olanlar var. O Meclis'te parmaklar nereye kalkar bilmiyorum. Ben diyorum ki bu memleketin sigortası, Atatürkçülerin sigortası Memleket Partisi'dir" dedi.



'BİR GARİBAN MUHARREM İNCE'YE Mİ KALDIN'



"Her evden Memleket Partisi'ne 1 oy istiyorum" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gençler; annelerinizi, babalarınızı ikna etmenizi istiyorum. Kılıçdaroğlu diyor ki ben yüzde 60'la kazanıyorum. Mesele yok o zaman. Ben bölücü değilim demek ki, bazıları da diyor ki sen çekil. Çekilelim de ben de bir soru sorayım. Sorum şu; '21 yıllık Erdoğan doları 1,60'dan almış 20 lira yapmış. Sokakları Suriyeli doldurmuş, tarımı, hayvancılığı bitirmiş. İnsanların umutlarını bitirmiş. Üflesen yıkılacak bir Erdoğan var. Peki, senin 2 ittifak hem Millet İttifakı hem de Yeşil Sol İttifak; 17 parti, 11 büyükşehir belediye başkanı, trilyonlarca lira hazine yardımı ve bu kadar imkanla yüzde 75 oy alman lazım. Bütün bunlarla yenemiyorsun da bir gariban Muharrem İnce'ye mi kaldın. Bir telefonu bir de 2006 model otobüsü var, bana mı kaldın yani. Nasıl adaysın ki bu kadar imkanla yenemiyorsun.' Ben 2018'de aday olduğumda tek partinin adayıydım. Sadece CHP'nin adayıydım."