Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

“Memleket Hareketi” başlatarak CHP’den istifa eden ve parti kurma çalışmaları devam eden Muharrem İnce, önceki gün koronavirüse yakalandığını Twitter’dan duyurarak, “Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin; sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız” ifadelerini kullanmıştı. İnce’nin tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi’nde devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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