Muharrem İnce: Gelin, istediğiniz televizyon kanalında tartışalım

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin il binasını açmak için Bursa’ya geldi. Cuma namazını Ulu Camii’nde kılan İnce, daha sonra çarşı ve pazarı gezerek esnafla görüştü. Halkla sık sık fotoğraf çektiren İnce, Bursalılardan destek istedi. Esnaf ziyaretinin ardından Memleket Partisi’nin Osmangazi ilçesindeki il binasının açılışını gerçekleştiren İnce, açıklamalarda bulundu.

Yapılacak ilk seçimde sandıktan birinci parti olarak çıkacaklarını kaydeden Muharrem İnce, "29 günde 52 ilde teşkilatlarımızı kurduk. İnşallah seçimlerde birinci olacağız. Biz buna inanıyoruz. Muhalefeti de iktidarı da yerlerinden edeceğiz. Eski Türkiye’de güzel bir adet vardı. Televizyona çıkıp tartışıyorlardı. Şimdi cumhurbaşkanlığı aday adaylarını televizyona davet ediyorum. Türkiye’nin sorunları var, bu sorunları tartışalım. Siyasi parti genel başkanlarına, cumhurbaşkanlığı aday adaylarına sesleniyorum. Gelin, istediğiniz televizyon kanalında tartışalım. Memleket Partisi olarak söz veriyoruz, çalmayacağız çaldırmayacağız" dedi.

Partisinin vaatlerini de sıralayan Muharrem İnce, gençlere seslendi. Gençlerin mizah yapacağı ortam sağlanacağının sözünü verdiğini söyleyen İnce, "Gençlere diyoruz ki ben sizin mizah anlayışınıza, zekanıza güveniyorum. Çok yakında zamanda cumhurbaşkanı ile makara yapacaksınız, ince espriler yapacaksınız. Rahmetli Demirel’in karikatürleri vardı, şimdi kimse Erdoğan’ın karikatürünü çizemiyor. Ben sizin mizah anlayışınıza ve zekanıza güveniyorum. Cumhurbaşkanı ile makara yapacaksınız" diye konuştu.

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