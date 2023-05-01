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Muharrem İnce: FETÖ'nün hedefinde ben varım

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#İstanbul#Secim2023#MEMLEKET PARTİSİ
Muharrem İnce: FETÖnün hedefinde ben varım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 16:41

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "FETÖ'nün hedefinde ben varım. Benim ilgili her gün bir sahte dekont, milyon dolarlar, dekontlar, sahte montaj videolar. Bunu her gün yapıyorlar. FETÖ'cülere bu yakışıyor. FETÖ'cülerin uzmanlık alanı, sahtekarlık bu" dedi.

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"SAHTE EVRAKLAR FETÖ'NÜN UZMANLIK ALANIDIR"

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağcılar Çarşı Caddesi'nde seçim çalışmalarında bulundu.

Muharrem İnce, " Bu açıklamayı son kez yapacağım. Bir daha yapmayacağım kendileri bilir. Bakın geçmişte AKP ile FETÖ ortaktı. O dönemde yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. Silivri zindanlarında Türk ordusunu yok ettiler. Birlikte kumpas kurdular. Sahte belgeler, sahte CD'ler, sahte evraklar FETÖ'nün uzmanlık alanıdır. Bunları bunlarla bir orduyu çökerttiler. Şimdi FETÖ, AKP'den ayrıldı. FETÖ'nün hedefinde ben varım. Benim ilgili her gün bir sahte dekont, milyon dolarlar, dekontlar, sahte montaj videolar. Bunu her gün yapıyorlar. FETÖ'cülere bu yakışıyor. FETÖ'cülerin uzmanlık alanı, sahtekarlık bu" dedi.

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"BUNUN İKİNCİ TURU DA VAR"

"Fakat buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum" diyen İnce. "Bakın yanlış yapıyorsunuz. Muharrem İnce pes etmez. Muharrem İnce diz çökmez. Muharrem İnce direnir. Mücadele eder. Ama onlara şunu söyleyeyim. Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ, gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak. Yani geçmişte Türk ordusuna kumpas kurarken bugün Muharrem İnce'ye kumpas kuruyorlar. Unutmayın bu FETÖ dünyanın en tehlikeli örgütlerinden birisidir. Siz şimdi AKP'yi gönderelim. Sonra FETÖ'yle uğraşalım falan diyorsunuz, bu bir palavradır. İçinize girdimi sizle pazarlık yapar. Ve ileride göreceksiniz bana yaptıkları bu sahte dekontları, sahte evrakları size yapacaklar diyorum. Uyarıyorum bu arkadaşlarımı. Yanlış yapmayın diyorum. Bakın bu seçimdir. Bunun ikinci turu da var. Bu yanlışınızdan vazgeçin diyorum. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BAĞCILARI DA VAR BUNUN, ESENLER'İ DE VAR"

"Türkiye ya da İstanbul, Şişli'den, Beşiktaş'tan, Kadıköy'den, Bakırköy'den ibaret değildir" diyen İnce, "Bağcıları da var bunun, Esenler'i de var. Bugün Bağcılar sokaklarında müthiş bir ilgiyle karşılandık. Teşekkür ediyorum Bağcılarlı sakinlerimize" diye konuştu. İnce daha sonra bir kafede vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti.

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#İstanbul#Secim2023#MEMLEKET PARTİSİ

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