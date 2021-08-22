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Gündem
Özgür YILDIZ / DHA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Muharrem İnce: ‘Esad’a haber göndereceğim’

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Muharrem İnce: ‘Esad’a haber göndereceğim’

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da partisinin İl Başkanlığı 1’inci Olağan Kongresi’ne katıldı.

İnce, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’ndeki kongrede, Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin 92’nci yılına özel olarak partiye katılan 92 kişiye rozetlerini taktı. İnce, daha sonra yaptığı konuşmada, hızlıca örgütlendiklerini belirterek, “Cumhuriyet tarihinde ikinci bir örneği yoktur bunun. 17 Mayıs’ta dilekçemizi verdik. Şurada 2-3 ay geçti. Türkiye’de 52 ilde örgütlendik. Cumhurbaşkanı olursam ilk yapacağım iş, Esad’a haber göndereceğim ‘Gel, masaya oturalım’ diye. Şam’a büyükelçi atayacağım. İlk işlerimden biridir” dedi.

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