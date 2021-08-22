Muharrem İnce: ‘Esad’a haber göndereceğim’

İnce, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’ndeki kongrede, Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin 92’nci yılına özel olarak partiye katılan 92 kişiye rozetlerini taktı. İnce, daha sonra yaptığı konuşmada, hızlıca örgütlendiklerini belirterek, “Cumhuriyet tarihinde ikinci bir örneği yoktur bunun. 17 Mayıs’ta dilekçemizi verdik. Şurada 2-3 ay geçti. Türkiye’de 52 ilde örgütlendik. Cumhurbaşkanı olursam ilk yapacağım iş, Esad’a haber göndereceğim ‘Gel, masaya oturalım’ diye. Şam’a büyükelçi atayacağım. İlk işlerimden biridir” dedi.

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