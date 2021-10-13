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Muharrem İnce CNN TÜRK'te açıkladı: Kılıçdaroğlu aday olmalıdır

#Muharrem İnce#Ahmet Hakan#Tarafsız Bölge
Muharrem İnce CNN TÜRKte açıkladı: Kılıçdaroğlu aday olmalıdır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarafsız Bölge programında Melik Yiğitel ve Hakan Bayrakçı'nın sorularını yanıtladı. 2023 seçimleri öncesi partilerin adaylarıyla ilgili düşüncesini dile getiren Muharrem İnce, "Bence CHP’nin adayı sayın Kılıçdaroğlu olmalıdır, yakışanı odur. İYİ Parti’nin adayı da Meral hanım olmalıdır." dedi. Ayrıca İnce, "Eğer 19 yılın sonunda Erdoğan kazanıyorsa o zaman herkes şapkasını önüne alıp düşünsün." ifadelerini kullandı.

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CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; 2023 planlarını, ittifak stratejilerini ve siyasetin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet kaygım var' sözlerini sorumlu bir açıklama olarak görmediğini belirten Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Ben ayaküstü bu konuların konuşulması taraftarı değilim. Ben cumhurbaşkanı adaylığımda başıma geldi. Bir ilde miting yaptım başka ile gittim. O ilin emniyet müdür yardımcısı geldi bana suikast yapılacağını söyledi ve mitingi iptal etmemi istedi. Bende o an rahmetli Ecevit’i düşündüm. Ben mitingimi yapacağımı dedim ve güvenliğimi de siz alın dedim.

Toplumu bunlar gerer. Doğru olmaz. Siyasetçi her bildiğini söyleyemez. Zamanı geldiğinde söyler. Bilim adamı ile siyasetçi arasındaki fark budur. Bilim insanı doğruyu bulduğu zaman açıklar siyasetçi ise zamanın gelmesini beklemelidir. İktidarda olanlar da bizim can ve mal güvenliğimizin de onlara emanet olduğunun bilincinde olmalıdır.

Bir insan siyasi yaşamı boyunca bir kez konuşur bunu ya da hiç konuşmaz. Çok tekrarlandığını görüyorum.

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Muharrem İnce CNN TÜRKte açıkladı: Kılıçdaroğlu aday olmalıdır

“BU SEÇİM ÇOK ADAYLA ALINABİLİR”

Erdoğan 50+1 alırsa hepimiz gidelim. Cumhur İttifakı’nın yanında değiliz, ortak aday olmamalı. Ben matematik bilen birisi olarak söylüyorum, bu seçim çok aday ile alınabilir. Toplam muhalefet büyümeli, yeni partiler kurulsun.

İkinci tura kaldığı zaman Erdoğan’ın alacağı oyun yarısı gidecektir. Bir rüzgar yakalanacaktır.

Katılım düşerse Erdoğan’a yarar. Çünkü Erdoğan, tüm seçmenini sandığa taşıyacak. Çatı adayı savunanların bir kısmının gizli Erdoğan destekçisi olduğuna inanıyorum.

"ÖNCELİK ANAYSA DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"

Öncelik anayasa değişikliği değil. Türkiye’nin demokratikleşmesi için siyasi partiler kanunundan başlamak lazım. Buradan başlamayan hiçbir yapı demokratik değildir. Şu anda cumhurbaşkanı milletvekillerini, yüksek yargıçları ve bakanları da seçiyor. Yasama yürütme yargı üzerinde bir taammüdü var.

Seçilirsem rektör atamayacağım. Hangi aday en yüksek oyu alırsa o rektör olacak.

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Başkanlık sistemi düzeltilebilir. Mevcut sistemi geçiş dönemi için düzeltmek mümkün.

Eğer 19 yılın sonunda Erdoğan kazanıyorsa o zaman herkes şapkasını önüne alıp düşünsün.

Muharrem İnce CNN TÜRKte açıkladı: Kılıçdaroğlu aday olmalıdır

“KILIÇDAROĞLU ADAY OLMALIDIR”

Bence CHP’nin adayı sayın Kılıçdaroğlu olmalıdır yakışanı odur. İYİ Parti’nin adayı da Meral hanım olmalıdır.

Ben cumhurbaşkanı aday adayıyım sandık koyacağız üyelerimizin önüne. Başka üyemiz ben de aday olmak istiyorum derse oy kullanacağız.

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#Muharrem İnce#Ahmet Hakan#Tarafsız Bölge

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