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Muharrem İnce: Biz de seçime gireceğiz

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Seçim
Muharrem İnce: Biz de seçime gireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmalarını partisinin İstanbul İl Örgütü ile düzenlenen kahvaltılı toplantıyla başlattı.

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Bakırköy'de düzenlenen buluşmada konuşan İnce,özetle şunları söyledi: “Cumhuriyet tarihinin en fazla iftiraya uğrayan siyasetçisi benim. Milyon dolarlık dekontlar, FETÖ'cüler bunları yaydı. OImayan kasete benim kafamı eklediler. Montaj. Dekontlar 5 milyon dolar, 10 milyon dolar havalarda uçuştu ve bunları Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri paylaştı, yaydılar. Şimdi 5 tanesi tutuklu, daha turpun büyüğü heybede, daha bunun terör ayağı var. Turpun büyüğünü gördüğümüzde çok şaşıracağız.

YİNE ÇEKİL DİYECEKLER

Yerel seçimde aynı palavrayı yeniden sunacaklar; 'Şimdi zamanı değil, herkes çekilsin biz seçime gireceğiz.' Yok öyle yağma, biz de seçime gireceğiz. 'Oyları bölme, çekil önümüzden.' Geç bu işleri, bir kere çekildik. Kendine güvenmiyorsan zorla mı oy verdireceksin kendine? Çıkacaksın aday olacaksın, öyle yağma yok."
 

 

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Seçim

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