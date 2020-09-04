Muharrem Ä°nce: Benim kaygÄ±larÄ±m ve korkularÄ±m yok

CHP'li Muharrem Ã–nce, Sivas'tan baÅŸlayacak 'Memleket Hareketi' iÃ§in, "Ã–nce bir kere kendimizi korumalÄ±yÄ±z. Herkese uyarÄ±larÄ±m bu yÃ¶nde olacak. Sosyal mesafe, maske kuralÄ± ve hijyene dikkat edeceÄŸiz. Ã–zetini yaparsak memleket hareketi TÃ¼rkiye'nin bereketi olacak" diye konuÅŸtu.

"BENÄ°M KAYGILARIM VE KORKULARIM YOK"Â



Yalova'da CHP'li Muharrem Ä°nce hakkÄ±nda bir parti Ã¼yesi Merkez Disiplin Kurulu'nda deÄŸerlendirilmesi iÃ§in dilekÃ§e verip suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸtu. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yapÄ±lan baÅŸvuru sonrasÄ± baÅŸlayan ihraÃ§ tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in, "Bir parti Ã¼yemiz Ã¶yle bir dilekÃ§e vermiÅŸ. Ã–yle bir ÅŸey yok" demiÅŸti. Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda konuÅŸan Muharrem Ä°nce hakkÄ±ndaki ihraÃ§ tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in, "Benim bÃ¶yle kaygÄ±larÄ±m ve korkularÄ±m yok. OnlarÄ± ben Ã§oktan unuttum. Ama bir kaygÄ±m ve bir korkum var. Gelecekte amca, aÄŸabey, dede, Muharrem Bey 'ya memleket yanarken memleket kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸken sesini Ã§Ä±karmadÄ±n, bir kÄ±rmÄ±zÄ± plakaya, bir grup baÅŸkan vekilliÄŸine, milletvekilliÄŸine razÄ± oldun, kenara Ã§ekildin' demesinler. Ã‡ocuklar gelecekte benden hesap sormasÄ±nlar yeter. Gerisi Ã¶nemli deÄŸil" diye konuÅŸtu.Â

Ä°NCE'DEN KILIÃ‡DAROÄžLU'NA: Ä°TÄ°RAZI OLMAMASINA TEÅžEKKÃœR EDERÄ°M



Muharrem Ä°nce, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Memleket Hareketi ile ilgili 'itirazÄ±mÄ±z yok' deÄŸerlendirmesi iÃ§in, "Ä°tirazÄ± olmamasÄ±na teÅŸekkÃ¼r ederim" diyerek yanÄ±t verdi.