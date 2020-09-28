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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Muharrem İnce: Balıkesir tek başına Türkiyeye bakabilir

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Muharrem İnce: Balıkesir tek başına Türkiyeye bakabilir
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Balıkesir'e, ’Memleket Hareketi’ gezisi kapsamında gelen CHP'li Muharrem İnce, düzgün bir planlamayla, Balıkesir'in tek başına Türkiye'ye bakabilecek kapasitede bir şehir olduğunu söyledi.

CHP’li Muharrem İnce, ’Memleket Hareketi’ gezileri kapsamında Bursa’nın ardından Balıkesir'e geldi. Balıkesir'in Milli Kuvvetler Caddesi’nde otobüsten inen Muharrem İnce, ardından Anafartalar Caddesi boyunca yürüyerek, Kurtdereli Meydanı’na geldi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektiren Muharrem İnce ve yanındakiler sürekli olarak koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kurtdereli Meydanı’nda basın mensuplarına açıklama yapan Muharrem İnce, şunları söyledi:

Bakın, ben ilk Balıkesir'e geldiğimden bu yana 38 sene geçmiş. Okumaya geldim. Balıkesir'de olduğum için söylemiyorum. Sadece Balıkesir düzgün planlansın, her bir santimetrekaresi düzgün planlansın; hayvancılık, tarım, turizm aklınıza ne geliyorsa, burası bir Hollanda olur. Sadece Balıkesir, Türkiye'ye bakabilir. Tek başına Balıkesir'in Türkiye'ye bakma şansı var. Maden var, turizm var, doğa var, hayvancılık var, her şey var. Türk Milletini, Memleket Hareketine destek olmaya çağırıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz."

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