Muharrem İnce babaevinde

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “İç cepheyi güçlendirmek demokrasiyle, adaletle, herkesin kendini mahkemeler karşısında eşit hissetmesi ile olur. Eğer siz iç cepheyi değil de cezaevlerindeki iç avluyu güçlendirirseniz, oraya gazetecileri, akademisyenleri, üniversiteli gençleri, belediye başkanlarını, parti meclisi üyelerini, cumhurbaşkanı adayımızı iç cepheye doldurursanız, iç cepheyi asla güçlendiremezsiniz. Buradan iç cephe diyenlere diyorum ki önce demokrasi, önce adalet, ondan sonra gör bakalım ne kadar güçlü Türkiye.

BÜTÜN MUHALEFET BAĞIRDI

Büyük bir soykırım gerçekleştiren İsrail. Onun katlettiği Filistinliler ve onu şımartan Trump. Aynen Irak’ta olduğu gibi bu sefer de İran’a şımarık İsrail’i saldırtan, çağrısına uyup bombardıman yapan, uluslararası hukuku hiçe sayan bir ABD ve Başkanı Trump. Dün Ömer Çelik’i dinledim diyor ki ‘Kriz dönemlerinde Türkiye’yi Erdoğan yönetsin istiyorlar.’ Televizyonlara, gazetelere bakıyorum. ‘Efendim iktidar dış politikayı çok güzel yönetiyor. Muhalefet bu konuda sessiz.’ Allah’tan korkun, kuldan utanın. Türkiye İsrail’e cayır, cayır ticaret yaptı. Bütün muhalefet bağırdı.

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İRAN HALKININ KARARI

Biz İran’daki rejimi desteklemeyiz. Elbette İran’a demokrasi gelmelidir. Ancak bu İranlıların kararı ile olmalıdır. Amerika’nın, Trump’ın saldırısıyla olmasına asla izin veremeyiz.”

ASGARİ ÜCRET TALEBİ: 30 BİN 205 TL

- CHP Lideri “İşçiler, emekliler, çiftçiler geçinemiyorlar. Kredi kartı olan 39 milyon vatandaşın toplam borcu 2.1 trilyon liraya gelmiş durumda. Yani Türkiye’deki bütün kredi kartlarını hepimiz bölüşürsek, kişi başı 54 bin lira borçluyuz. İcra mahkemelerinde derdest olan dosya sayısı geçen yıl 22 milyondu, bu yıl 23.5 milyona çıktı. CHP’nin asgari ücret talebi 30 bin 205 liradır. Küçük esnaf ve tekstile 6 bin 250’şer lira, diğerlerine azalan oranlarda teşvikler verilmesini, devletin fazladan prim tahsilatı yapacağı 51.5 milyar liranın bu teşviğe ayrılmasını ve bütün asgari ücretlilerin rahat bir nefes almasını savunuyoruz” dedi.

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KÜRSÜDE KARŞILADI

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısına katılan Muharrem İnce’yi kürsüde karşıladı. İnce, “Bugün buraya gelişim bir geri dönüş değil, bir kucaklaşmadır” dedi. Özel ise “Muharrem İnce’ye rozet takamam çünkü onun rozeti doğduğundan beri alnında” ifadelerini kullandı.

İNCE: PİŞMANLIK YA DA HESAP DEĞİL

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4.5 yıl aradan sonra dün CHP’ye geri döndü. CHP’nin Meclis grup toplantısında Genel Başkan Özel’in “Ben Muharrem İnce’ye rozet takamam, çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri” diyerek kucaklayıp kürsüye çıkardığı İnce, “Ben bugün buraya bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da kişisel bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in samimi, içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar, bazen kırgınlıktan olur. Bazen de umudu başka yollarla aramakla olur. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değil; bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir. Bugün burada aranızda eğilmeyen başınız, susmayan diliniz, bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayım” dedi.

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MEMLEKET PARTİSİ CHP’YE KATILACAK

İnce’nin Genel Başkanlığı’nı yaptığı Memleket Partisi de kendisini feshedip CHP’ye katılacak. Özel bu katılıma ilişkin, “Memleket Partisi’nin yok efendim borçları varmış, yok bilmem neymiş, hiçbirinin olmadığını biliyoruz, gördük. Böyle bir dönemde birleşe birleşe kazanmanın, bir arada durmanın omuz omuza olmanın gereğine inandığı için partisini en yaşlı üyeye emanet etti. Önümüzdeki günlerde kurultayları toplanacak, pozitif bir gündemle kendisini feshedecek. Sonra da biz tüm Memleket Partilileri babaevine bekleyeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Kayyuma mı bırakayım’ sözleri

İMAMOĞLU’NA ANLATTILAR

30 Haziran’da görülecek olan kurultay davası öncesinde eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, butlan ve kayyum ihtimaline karşı partiye destek açıklaması istedikleri fakat ‘ret’ yanıtı aldıkları iddia edilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP PM Üyesi Engin Özkoç, dün de cezaevindeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İki isim, Kılıçdaroğlu’nun kendilerine “Umarım mutlak butlan kararı çıkmaz. Ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Partimi kayyuma mı bırakayım” dediğini, bunları İmamoğlu’na aktardıklarını söyledi. Engin Özkoç ziyaret sonrası şöyle konuştu: “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde, gittik Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştük. Arzumuz şu, partiyi bu noktaya iktidar getiriyorsa bu CHP’nin hayrına olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu bu görevi almazsa kayyuma kalacağını, kendisinin de bunu kabul edemeyeceğini belirtti. Kendisiyle Sayın Genel Başkanımızın bir araya gelip ortak bir çözüm yolu bulmalarını istiyoruz.”