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Muharrem İnce: Atatürk gelse kurultay şansı zor olur

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#Muharrem İnce#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce: Atatürk gelse kurultay şansı zor olur
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 13:24

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sessizliğini bozarak CHP'yi eleştirdi. İnce, "Kakofoni devam ettiği sürece büyükşehirler de kaybedilir" dedi. CHP'deki değişim tartışmaları için de "Atatürk gelse kurultay şansı zor olur" ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlerin ardından devam eden sessizliğini bozdu. CHP'deki değişim çağrıları ile ilgili konuşan İnce, "Atatürk gelse kurultay şansı zor olur. Yapı dönüştürüldü çünkü. Kakofoni devam ettiği sürece büyükşehirler de kaybedilir" dedi.

"ALTILI MASA YANLIŞTI"

Muharrem İnce, İsmail Saymaz'a verdiği bir röportajda altılı masa ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun zor olanı başararak seçimi kaybettiğini söyledi. İnce, "2018'de muhalefetin oyu yüzde 48.2 idi şimdi ikinci turda yüzde 48. Demek ki hiçbir artısı yok, altılı masa yanlıştı, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı yanlıştı, PKK'nın FETÖ'nün açık desteği yanlıştı" dedi.

Muharrem İnce: Atatürk gelse kurultay şansı zor olur

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"ÇİPRAS GİBİ İSTİFA EDERDİM"

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsa seçim akşamı istifa edeceğini söyleyip Çipras kadar olamayacak mıyız diyerek Yunanistan'dan örnek verdi. CHP'nin Türkiye'ye demokrasi vaat ettiğini ancak partide demokrasi olmadığını söyleyip bu çelişkidir" vurgusu yaptı.

"MAKAM MEVKİ PEŞİNDE OLMADAN İŞ BİRLİĞİ YAPILABİLİR"

İnce, "CHP ile hala iş birliğine açık mısınız?" sorusuna "İlkeli, şeffaf, halkın gözü önünde olan ama makam mevki koltuk peşinde olmadan tabii ki iş birliği yapılabilir" diye yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun liderlikte kalmasının kendi isteğinden öte yanındakilerin pozisyonunu koruma refleksi olarak görüyorum şeklinde değerlendirdi.

İnce, İYİ Parti lideri Akşener'in diyet açıklaması için de "Öfkesini anlıyorum, büyük haksızlık yaptılar" açıklamasında bulundu. İnce, hakkındaki asılsız iddiaları FETÖ'cülerin yaptırdığını ve Gelecek Partisi ve CHP'den bazı kişilerin de bunu yaydığını ileri sürdü.

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#Muharrem İnce#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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