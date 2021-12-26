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Muharrem İnce: Anketlerle hiç ilgilenmiyorum

#Ankara#Memleket Partisi#Muharrem İnce
Muharrem İnce: Anketlerle hiç ilgilenmiyorum

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti yöneticileri ve gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda "Yeni yıla önümüzde 5 gün var. 5 günde 5 bin yeni üye yapacaksınız. Kaç gösterirlerse göstersinler, anketlerle hiç ilgilenmiyorum. Tam 1 yılımızı doldurduğumuzda anketimizi yaptıracağız, boyumuzun ölçüsünü alacağız" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yeni yıl öncesi parti yöneticileri ve gazetecilerle bir araya geldi. Burada konuşan İnce, toplumu barıştıracaklarını ve ekonomiyi büyüteceklerini söyleyerek "3 H'yi kuracağız; hukukun üstünlüğü, hakkaniyet ve huzuru getireceğiz. Birbiriyle kavga eden, salıdan salıya laf eden bir siyaset yok. Bütçe uzmanıyım, 16 sene parlamentoda görev yaptım. Bütçe konuşmaları sayesinde Türkiye beni tanıdı. Bütün tutanakları okudum. Siyaset dip yapmış. Nezaket, zeka, mizah yok" dedi.

'HER GÜN, YENİ BİR YERDE OLACAĞIZ'

İnce, partilerini otel lobileri ve plaza katlarında kurmadıklarını aktararak "Yabancı büyükelçiliklerin koridorlarında da kurulmadık. Burada hazine, belediye, müteahhit parası yok, herkesin parası var. 'Parayı nereden buldun' diyorlar. Burada olan adamlardan buldum. Bugün ayın 26'sı. Yeni yıla önümüzde 5 gün var. 5 günde, 5 bin yeni üye yapacaksınız. Herkes payına düşeni alsın. Üye yapacaksınız ve partimizi tanıtacaksınız. Dur durak yok, her gün yeni bir yerde olacağız" diye konuştu. Anketlere ilişkin de değerlendirmede bulunan İnce, "50+1' dediğimde yüzde 0,1 gösteriyorlardı. Şimdi yüzde 2 göstermeye başladılar, yakında merak etmeyin yüzde 3-4 gösterecekler. Kaç gösterirlerse göstersinler, anketlerle hiç ilgilenmiyorum. Ne zamana kadar? 17 Mayıs 2022'ye kadar hiçbir anketle ilgilenmiyorum. Tam 1 yılımızı doldurduğumuzda anketimizi yaptıracağız, boyumuzun ölçüsünü alacağız" ifadelerini kullandı.

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#Ankara#Memleket Partisi#Muharrem İnce

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