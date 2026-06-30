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Muharrem ayına özel anlamlı program... TBMM'de 1.500 kişilik aşure lokması paylaşıldı

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#Muharrem Ayı#TBMM#AŞURE
Muharrem ayına özel anlamlı program... TBMMde 1.500 kişilik aşure lokması paylaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 20:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1.500 kişilik aşure lokması ikram edildi.

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Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da hak, adalet ve insanlık uğruna verdiği mücadelenin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan aşure lokması; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanlarıyla paylaşıldı.

Aşure dağıtımını bizzat gerçekleştiren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Muharrem ayının yalnızca bir matem dönemi değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve ortak değerlerde buluşmanın da zamanı olduğunu ifade etti.

Ersin ayrıca, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından bu yıl cemevlerine 41 bin kişilik aşure malzemesi ulaştırıldığını, Tunceli'den İstanbul'a kadar birçok ilde vatandaşların sofralarına aşure bereketinin taşındığını belirtti.

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TBMM'de gerçekleştirilen programa milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanları yoğun ilgi gösterirken, katılımcılar Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'e aşure ikramı dolayısıyla teşekkür etti.

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#Muharrem Ayı#TBMM#AŞURE

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