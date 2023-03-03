Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Muhammet'i enkaz altından 20 saatlik çalışmayla kurtardılar! 'Elimi tuttu 'abi bırakma beni' dedi'

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Deprem#Enkaz
Muhammeti enkaz altından 20 saatlik çalışmayla kurtardılar Elimi tuttu abi bırakma beni dedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 09:28

Depremin ardından Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya İtfaiyesinden Abdül Zengin, çalışmalar sırasında gözyaşlarını tutamadıkları anlar olduğunu söyledi. Zengin, enkaz altında kalan Muhammet isimli depremzedenin elini tutarak ‘abi beni bırakma’ demesini unutamadığını, 20 saatlik çalışmayla onu kurtardıklarını anlattı.

Haberin Devamı

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya İtfaiyesinden itfaiye eri Abdül Zengin, deprem bölgesinde görev yaparken bazen çok duygulandıklarını, gözyaşlarını tutamadıkları anlar olduğunu söyledi. Depremin ardından gittikleri Hatay’da ekip lideri olarak çalıştığını, 9 kişilik tim oluşturduklarını anlatan Zengin, “Arama kurtarmacı olarak ve arkamızda 10-15 kişilik ekibimiz vardı. Binalar çok kötüydü, yıkım şekilleri çok kötüydü. Bitişik olduğu için binalar birbirine yatık şekildeydi. 8 katılı bina 3 katlı gibi görünüyordu. Çok fazla topraklaşma vardı binalarda. Kolonlar patlamış durumdaydı. Bu şekilde çalışmalarımıza başladık. Öncelikle çalışma sistemimiz ses duyduğumuz yerlereydi. Ses duyduğumuz yerlere müdahale etmeye çalıştık. Kolay olanları çabuk alıyorduk ama bizim işimiz kolay olmayanlardı” dedi.

Muhammeti enkaz altından 20 saatlik çalışmayla kurtardılar Elimi tuttu abi bırakma beni dedi

Haberin Devamı

“MUHAMMET ELİMİ TUTTU ‘ABİ BENİ BIRAKMA' DEDİ, 20 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARDIK”

İtfaiye eri Abdül Zengin, enkazdan çıkardıkları depremzede Muhammet ile yaşadıklarını anlatarak, “Muhammet diye bir kardeşimiz vardı. Kolon altında kolu kalmış, kendi de duvar altındaydı çıkardık. Muhammet’i çıkarmaya 20 saat falan uğraştık, çünkü kolon altındaydı. Kolunu dirsek üzerinden kolon başmış eli de kolon altındaydı. Öyle bir çalışmalıyız ki koluna da zarar vermememiz lazım. Kolun ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Kirişi kırmaya çalışıyoruz, kolu da korumamız lazım. İğne ile kuyu kazar gibi çalıştık. Biz çalışırken Muhammet elimi tuttu ‘abi beni bırakma, çıkar buradan, bana su verir misiniz?’ dedi. Bedeni sıkışmadığı için yavaş yavaş su verdik. Muhammet su istediği zaman su nerde diye etrafa baktım. Muhammet ‘su arkanda abi’ dedi. O kadar her şeyin farkındaydı. Elhamdülillah 20 saatlik bir çalışma sonrasında Muhammet’i çıkardık” diye konuştu.

Muhammeti enkaz altından 20 saatlik çalışmayla kurtardılar Elimi tuttu abi bırakma beni dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Deprem#Enkaz

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: EYT Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika: EYT Resmi Gazete’de yayımlandı

#EYT
İşte beklenen seçim takvimi

İşte beklenen seçim takvimi

#Seçim
İstanbul dönüşüm için parayı nereden bulacak

İstanbul dönüşüm için parayı nereden bulacak

#İstanbul Depremi