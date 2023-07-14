×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Muhammed Nuh Kasadar, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Muhammet Nuh Kasadar#Mustafa Kasadar#Cinayet
Muhammed Nuh Kasadar, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 16:05

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, tüyler ürperten bir cinayete kurban gitmişti. Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, amcası Mehmet Kasadar ve akrabası İhsan Kasadar cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Muhammed Nuh Kasadar, son yolculuğuna uğurlandı

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve ailenin dostları katıldı. Muhammed Nuh Kasadar'ın kız kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü.

Muhammed Nuh Kasadar, son yolculuğuna uğurlandı

Gözden Kaçmasınİstanbulda kan donduran cinayet Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadarın oğlu Muhammed Nuh Kasadar öldürüldüİstanbul'da kan donduran cinayet! Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar öldürüldüHaberi görüntüle

"BİZİ ÜZEN HUNHARCA ÖLDÜRÜLMESİDİR"

Haberin Devamı

Cenaze töreni öncesi konuşan Mustafa Kasadar, “Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, kadere iman etmişiz. 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür takdir etmiş. Buna üzüntümüz yok. Allaha teslim olmuşuz.

Muhammed Nuh Kasadar, son yolculuğuna uğurlandı

Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız bir şey yoktu. Allah'tan geldi teslim olduk. Burada bizi üzen yapılan muameledir. Medyada, basında, bugün sunulan sosyal hayat kısa yoldan para kazanmaktır. Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi.

Muhammed Nuh Kasadar, son yolculuğuna uğurlandı

Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka birşey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin bize müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun cenazesini bir bütün olarak alamadık" diye konuştu. Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Eyüpsultan'daki Necatibey Mezarlığına götürüldü.

Haberin Devamı

Muhammed Nuh Kasadar, son yolculuğuna uğurlandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muhammet Nuh Kasadar#Mustafa Kasadar#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

#Sağlık
‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var? ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

#İstifçilik
2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon