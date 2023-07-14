Muhammed Nuh Kasadar, son yolculuğuna uğurlandı

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Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, amcası Mehmet Kasadar ve akrabası İhsan Kasadar cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve ailenin dostları katıldı. Muhammed Nuh Kasadar'ın kız kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü.

"BİZİ ÜZEN HUNHARCA ÖLDÜRÜLMESİDİR"

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Cenaze töreni öncesi konuşan Mustafa Kasadar, “Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, kadere iman etmişiz. 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür takdir etmiş. Buna üzüntümüz yok. Allaha teslim olmuşuz.

Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız bir şey yoktu. Allah'tan geldi teslim olduk. Burada bizi üzen yapılan muameledir. Medyada, basında, bugün sunulan sosyal hayat kısa yoldan para kazanmaktır. Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi.

Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka birşey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin bize müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun cenazesini bir bütün olarak alamadık" diye konuştu. Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Eyüpsultan'daki Necatibey Mezarlığına götürüldü.

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