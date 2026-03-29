Muhammet Mutluay duruşması yarın... Aileye tehdit mesajı!

2024 yılında İstanbul Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Muhammet Mutluay’ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. 4 sanık hakkında “olası kastla ölüme neden olma” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava, yarın saat 10.00’da Küçükçekmece Adliyesi’nde görülecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Bağlar Caddesi’nde meydana geldi. Ataköy’deki iş yerinden çıkan Muhammet Mutluay, arkadaşlarıyla halı saha maçı için Küçükçekmece’ye doğru yola çıktı. Otomobille seyir halindeyken iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın yaşandığı noktadan geçen Mutluay, aracın arka stop lambasından girerek başına isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralandı. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



SANIKLARA İSTENEN CEZALAR

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Çekdar Ilık ve Eyüp Kaya hakkında “olası kastla ölüme neden olma” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından toplamda 42 yıl 4 aydan 68 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yiğit Erdem Yağmur hakkında 40 yıldan 53 yıla kadar hapis istenirken, Yasin Ünal’ın ise “olası kastla kasten öldürmeye azmettirme” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DURUŞMA YARIN

AİLEYE TEHDİT MESAJI

Öte yandan, Mutluay’ın babası Tanju Mutluay, duruşma öncesinde kendisine ve eşine tehdit mesajları gönderildiğini ifade etti. Telegram üzerinden iletilen mesajda, davadan geri çekilmemeleri halinde aileye zarar verileceği yönünde ifadeler yer aldığı öğrenildi. Olayla ilgili tehdit iddialarının da ilgili birimlerce incelendiği belirtildi.