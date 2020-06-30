Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun biyografisi

Yönetici, Avukat Muhammet Emin Akbaşoğlu, 1968 yılında dünya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ayrıca Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukukunda yüksek lisans yapmaktadır.

Gaziosmanpaşa Millî Gençlik Vakfı İlçe Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Gaziosmanpaşa Belediyesinde Özel Kalem Müdürü ve Müfettiş olarak, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığında Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesinde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde bulundu.

25 ve 26. Dönemde Çankırı Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.

İngilizce ve Arapça bilen Akbaşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.