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Gündem
Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Muhammet Ali 48 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Muhammet Ali 48 günlük yaşam savaşını kaybetti
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SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada Mudurnu Deresi'ne düşen 5 yaşındaki Muhammet Ali Göçen, 48 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 9 Haziran günü Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada dere kenarında oynayan Muhammet Ali Göçen, Mudurnu Deresi'ne düştü. Ailesi tarafından dereden çıkarılan Muhammet Ali Göçen, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Muhammet Ali Göçen, 48 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybederken, acı haberi alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Muhammet Ali Göçen’in cenazesinin İstanbul’un Pendik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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