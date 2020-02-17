MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuhammed'in ölümünü DNA çözecek
GeriGündem Muhammed'in ölümünü DNA çözecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 17.02.2020 - 07:20,Son Güncelleme:/

Muhammed'in ölümünü DNA çözecek

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Muhammed'in ölümünü DNA çözecek

8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez’in öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Muhammet’in ustura ile öldürüldüğü öğrenildi. Çocuğun tırnak arasında DNA örnekleri bulundu.

Diyarbakır Çınar’da 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez adlı çocuk metruk bir evde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma tarafından başlatılan soruşturmada usturayla çocuğun yüzü, vücudunun değişik yerleri ve boğazının kesildiği belirlendi.

Olayın ardından arama çalışmalarına katılan ve ‘burada olabilir’ diye aramaları metruk eve yönlendiren dayısı V.T. ve halası H.T. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sevkedildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Halanın evinde bulunan bez parçalarındaki kanların hayvan kanı olduğu belirlendi. Otopside çocuğun tırnakları arasında DNA örnekleri bulundu. Örnekler kriminal laboratuvara mukayese için gönderildi.

Jandarma tarafından yürütülen soruşturmada katil veya katillerin bulunması için özel bir ekip oluşturuldu.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.02.2020) 2
daha fazla video için
False
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle