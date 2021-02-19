Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI



Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.



ŞENTOP: MEKANI CENNET OLSUN



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Büyük alim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dar-ı Beka'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.



OKTAY: SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Oktay, Twitter hesabından, şunları kaydetti: "Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."





